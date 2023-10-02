МО РФ приняло решение усилить ВДВ танками и вертолетами

Воздушно-десантные войска (ВДВ) усилят вертолетами и танками. Как рассказали источники «Известий» в военном ведомстве, в Минобороны РФ уже принято принципиальное решение о формировании соответствующих подразделений.
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