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МО РФ приняло решение усилить ВДВ танками и вертолетами

МО РФ приняло решение усилить ВДВ танками и вертолетами

Воздушно-десантные войска (ВДВ) усилят вертолетами и танками. Как рассказали источники «Известий» в военном ведомстве, в Минобороны РФ уже принято принципиальное решение о формировании соответствующих подразделений.

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