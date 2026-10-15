ЛУАНДА (ИА Реалист). Ангола изо всех сил пытается удержать добычу нефти выше 1 млн баррелей в сутки. Эта страна, второй по величине производитель нефти в Африке к югу от Сахары, когда-то добывала более 1,8 млн баррелей в день, а теперь сталкивается со структурным спадом из-за естественного истощения старых месторождений.