ЛУАНДА (ИА Реалист). Ангола изо всех сил пытается удержать добычу нефти выше 1 млн баррелей в сутки. Эта страна, второй по величине производитель нефти в Африке к югу от Сахары, когда-то добывала более 1,8 млн баррелей в день, а теперь сталкивается со структурным спадом из-за естественного истощения старых месторождений.
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