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Искусство

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Что нужно знать о поездке в Танзанию: пляжи, достопримечательности и бюджет

Что нужно знать о поездке в Танзанию: пляжи, достопримечательности и бюджет

Со 2 июля 2026 года между Россией и Танзанией запустили прямое авиасообщение. Рейсы выполняет авиакомпания Air Tanzania из московского аэропорта Внуково до Занзибара трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам, отмечается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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