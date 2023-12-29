У русских закончилась жалость к "простым украинцам"

VG

Vasily Golov

Это настоящая война по принципу КТО КОГО.При войне не бывает милосердия к противнику.Атакуют военных СВО не простые,а особенные украинцы? Не надо все списывать на украинское оболванивание простых украинцев.На 65% разрушен Донецк,Горловка,стерты с земли Марьинка,Авдеевка,Артемовск. Идет разрушение населенных пунктов в Белгородской,Брянской,Курской обл.Киев,Николаев,Одесса и ее Привоз работают. Появилось в новых территориях понятие "ждуны".Это наводчики убийств и разрушений.Никакие они не простые украинцы.СВО носит с собой мешок гуманизма и уничтожает военные объекты.Спасибо говорят простые украинцы солдатам СВО за то,что не разрушают Торговые и развлекательные центры,не разрушают школы и больницы.Но на ус наматывают гуманизм СВО.Вся надежда ВСУ в этом.Не тронут жилые дома,школы,больницы.