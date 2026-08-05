ФСБ задержала предателя при подготовке теракта в Центральной России (ВИДЕО)

ФСБ задержала предателя при подготовке поджога военкомата в Калужской области. Установлено, что 22-летний гражданин РФ самостоятельно вышел на связь с представителем украинских спецслужб и некоторое время общался с ним в мессенджере.
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