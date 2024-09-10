Еженедельный чарт Steam: боевик Warhammer 40,000: Space Marine 2 не оставил шансов Black Myth: Wukong, а Baldur's Gate 3 вернулась в топ-5Ролевой экшен Black Myth: Wukong продержался в лидерах чарта продаж Steam четыре недели подряд.
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