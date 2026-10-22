Осенние каникулы в 2026 году с учётом выходных и праздника могут дать школьникам до 12 дней отдыха подряд.
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