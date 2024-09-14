«Эмполи» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 19:00

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 19:00 по московскому времени. Эмполи – Ювентус Дата проведения 14 сентября, 19:00, «Карло Кастеллани» превью матча онлайн статистика коэффициенты Таблица Серии А Статистика Серии А.
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