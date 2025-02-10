Когда закончится СВО прогнозы аналитиков на сегодня в России Специальная военная операция (СВО) приближается к своей третьей годовщине,… СВО в 2025: переговоры, заморозка или победа — какие прогнозы звучат сегодня в России? .
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