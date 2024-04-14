«Не факт, что он выпал»: Феликс Царикати озвучил свою версию смерти Евгения Кунгурова

8 апреля появилась информация о внезапной смерти заслуженного артиста России Евгения Кунгурова. Певец Феликс Царикати в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ высказался о гибели артиста и поделился своей версией произошедшего.
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