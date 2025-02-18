Беспилотники атаковали авиабазу Хмеймим в Сирии

Боевая тревога была объявлена на русской авиабазе Хмеймим в Сирии в ночь на 18 февраля.Стало известно, что в ночь на 18 февраля над авиабазой Хмеймим в Сирийской Арабской Республике, где дислоцированы подразделения Армии России, были сбиты неопознанные летательные аппараты.