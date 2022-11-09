На территории Тамбовской области пресечена работа подпольной нарколаборатории

В ходе проведения оперативного мероприятия сотрудниками Управления наркоконтроля на территории села Троицкий Росляй Токаревского района на территории частного домовладения обнаружена подпольная нарколаборатория по изготовлению синтетических наркотиков.
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