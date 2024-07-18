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Blizzard показала геймплейный трейлер и раскрыла детали наследника духов из Diablo...

Blizzard показала геймплейный трейлер и раскрыла детали наследника духов из Diablo...

Blizzard показала геймплейный трейлер и раскрыла детали наследника духов из Diablo IV: Vessel of Hatred — совершенно нового класса для серииКак и было обещано, 18 июля издатель и разработчик Blizzard Entertainment поделился подробностями класса наследника духов, который появится в дополнении Vessel of Hatred к ролевому экшену Diablo IV.

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