Google Maps начал показывать озеро Америка вместо озера Онтарио в США

Google Maps начал отображать название «Озеро Америка» вместо бывшего «озеро Онтарио» для пользователей, находящихся на территории США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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