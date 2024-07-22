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ТАСС: в Апшеронске пострадавшие при взрыве ТЦ стояли на остановке

ТАСС: в Апшеронске пострадавшие при взрыве ТЦ стояли на остановке

Среди тех, кого накрыла взрывная волна, не было детей. Пострадавшие в результате взрыва газа в ТЦ "Радуга" в Апшеронске находились на автобусной остановке, сообщили ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

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