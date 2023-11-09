Украинское население активно помогает выявлять цели для российских воздушных атак

Eurasian Times: ПВО ВСУ больше не может противостоять Су-34 Константин Ольшанский На фото: бомбардировщик Су-34 Вооруженных сил РФ (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) Украина полностью исчерпала возможности своих ПВО средней и большой дальности.
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