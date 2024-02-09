Жителей Актау приглашают на сельхозярмарку

О проведении сельскохозяйственной ярмарки сообщили в Актауском городском акимате. «10 февраля текущего года в 26 микрорайоне на стоянке возле медицинского центра «Касиет» состоится ярмарка сельхозпродукции с участием предпринимателей города», - сказано в сообщении.