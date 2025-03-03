Российский актер Юра Борисов не получил премию "Оскар"

Российский актер Юра Борисов остался без награды, но все-таки поднялся на "оскаровскую" сцену и получил респект от звезды Marvel, "Анора" победила всех, а Эдриан Броуди стал двукратным лауреатом на фоне странного закулисного скандала - об этих и других итогах "Оскара-2025" рассказывает "Газета.