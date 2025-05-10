Мадуро прибыл в Петербург с визитом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро приехал с официальным визитом в Санкт-Петербург. Как указывает пресс-служба администрации губернатора города, глава Петербурга Александр Беглов встретил венесуэльского лидера на Московском вокзале.
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