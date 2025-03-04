На фоне провалов киевского режима по всем фронтам премьер - министр Великобритании Кир Стармер пытается запугать Россию отправкой войск европейских стран в зону конфликтаЭксперты комментируют заявление премьер - министра Великобритании Кира Стармера об оказании военной помощи киевскому режиму.
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