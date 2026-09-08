В Тихом океане перехватили судно влиятельного наркокартеля из Латинской Америки

РЕН ТВ В Тихом океане перехватили судно одной из самых влиятельных преступных группировок стран Латинской Америки.
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