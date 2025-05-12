В Смоленске «Ночные волки» к юбилею Победы устроили пробег

К байкерам из Смоленска присоединились местные поклонники езды на двухколёсных «железных конях» Мотоклуб «Ночные волки Смоленск» провел памятный пробег, приуроченный к 80-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне.
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