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От экранных штампов до громких скандалов: почему зрители критикуют 10 популярных российских актёров

От экранных штампов до громких скандалов: почему зрители критикуют 10 популярных российских актёров

Успех в кино и народная любовь — вещи хрупкие. Иногда зрительское тепло остывает из-за однотипных ролей и кочующих из фильма в фильм ужимок, а иногда — из-за скандалов за пределами съёмочной площадки, навязчивой рекламы или резких заявлений.

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