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Исследуемые события происходили 100 млн лет назад

Исследуемые события происходили 100 млн лет назад

Учёные из СПбГУ и РАН изучили в Забайкалье вулканические породы и их состав, а после повторили и реконструировали процесс их появления в центральной Азии (ЦА) и окружающих её зонах, которая действительно происходила 100 млн лет назад.

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