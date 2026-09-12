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Прогноз курса доллара и евро на неделю с 14 сентября 2026 года

Прогноз курса доллара и евро на неделю с 14 сентября 2026 года

Давая прогноз курса доллара и евро на неделю с 14 сентября 2026 года, аналитики ожидают дальнейшего смягчения давления на рубль.

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