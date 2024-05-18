Не "закон об эвтаназии". Власти Алтая пообещали не умерщвлять отловленных собак

В разрабатываемом законопроекте предусматривает комплекс мер по обращению с животными В управлении печати и массовых коммуникаций Алтайского края рассказали о разрабатываемом проекте краевого закона о регулировании обращения с животными.
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