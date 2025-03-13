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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ак Барс» поздравил Билялетдинова с 70-летием: «Талант Зинэтулы Хайдяровича помог раскрыть многих звезд и подарить болельщикам незабываемые эмоции. Желаем крепкого здоровья и бодрости духа»

Сегодня, 13 марта, бывшему тренеру клуба исполнилось 70 лет. «Сегодня исполняется 70 лет легендарному Зинэтуле Хайдяровичу Билялетдинову! С именем Зинэтулы Хайдяровича связаны главные победы в истории «Ак Барса».

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