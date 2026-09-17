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В полиции Краснодара рассказали, почему нельзя управлять машиной без прав

В полиции Краснодара рассказали, почему нельзя управлять машиной без прав

Начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артём Коноваленко рассказал, что необходимость срочно доставить человека в больницу не даёт права садиться за руль тому, у кого нет водительского удостоверения.

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