НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

У Хвичи 18 голов и 22 ассиста в «Наполи». Еще лишь Месси, Винисиус, Салах, Сака и Гризманн набрали 18+18 за полтора сезона

У Хвичи 18 голов и 22 ассиста в «Наполи». Еще лишь Месси, Винисиус, Салах, Сака и Гризманн набрали 18+18 за полтора сезона

Вингер забил «Аталанте» (2:1) в 13-м туре Серии А. С начала прошлого сезона грузинский футболист отметился 18 голами и 22 голевыми передачами в составе неаполитанцев во всех турнирах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх