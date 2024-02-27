Минато Аква из Hololive появится в Sword Art Online Last Recollection Компания Bandai Namco объявила о...

Минато Аква из Hololive появится в Sword Art Online Last RecollectionКомпания Bandai Namco объявила о том, что Hololive-витубер Минато Аква появится в Sword Art Online Last Recollection в качестве нового играбельного персонажаЧитать дальше → источник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)