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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Минато Аква из Hololive появится в Sword Art Online Last Recollection Компания Bandai Namco объявила о...

Минато Аква из Hololive появится в Sword Art Online Last Recollection Компания Bandai Namco объявила о...

Минато Аква из Hololive появится в Sword Art Online Last RecollectionКомпания Bandai Namco объявила о том, что Hololive-витубер Минато Аква появится в Sword Art Online Last Recollection в качестве нового играбельного персонажаЧитать дальше → источник.

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