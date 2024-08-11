Гонщик Формулы 2 считает, что Red Bull Racing уволит Переса в конце 2024 года

Гонщик Формулы 2 считает, что Red Bull Racing уволит Переса в конце 2024 годаGetty Images / Red Bull Content PoolОдин из лидеров текущего сезона Формулы 2, бразильский юниор McLaren Габриэль Бортолето считает, что в следующем году у Макса Ферстаппена появится новый напарник в Red Bull Racing.