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«В знак благодарности к русскому народу»...

«В знак благодарности к русскому народу»...

  Донатас Банионис в одном из интервью сказал:   "Моя любимая Вия Артмане незадолго до смерти написала духовное завещание, в котором просила крестить её по православному чину и похоронить на русском кладбище в Риге.

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Комментарии
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Михаил Сартин
Да, в наше время были такие актеры, душевно играли. Фильмы можно было смотреть по нескольку раз. Сейчас, если и посмотришь, - больше не хочется. Фильмы однодневки.
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4 н.
Vladimir Lioubimcev
Светлая наша память и Вие, и Донатасу.. ПОМНИМ, ЛЮБИМ!!🙏
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4 н.
Людмила
Да, это два настоящих народных артиста СССР! Не то что эти поганцы Кикабидзе, Ахеджакова, Роговцева и т. д.
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3 н.