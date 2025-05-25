Польша подняла в небо истребители в связи с якобы активностью РФ на Украине

Польша подняла в небо истребители из-за якобы "активной операции РФ на территории Украины". Об этом сообщило оперативное командование родов Вооруженных сил Польши, опубликовав соответствующее заявление на странице в социальной сети X.
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