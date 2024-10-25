"Хочу дать ей собственное пространство". Николь Кидман высказалась о дебюте дочери на подиуме на фоне критики в адрес девушки

Николь Кидман высказалась о дебюте своей 16-летней дочери Сандей Роуз на подиуме: ранее она приняла участие в показе Miu Miu.
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