SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

524 подписчика

"Хочу дать ей собственное пространство". Николь Кидман высказалась о дебюте дочери на подиуме на фоне критики в адрес девушки

"Хочу дать ей собственное пространство". Николь Кидман высказалась о дебюте дочери на подиуме на фоне критики в адрес девушки

Николь Кидман высказалась о дебюте своей 16-летней дочери Сандей Роуз на подиуме: ранее она приняла участие в показе Miu Miu.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх