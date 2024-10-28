Российского генерала Оглоблина арестовали по новому делу о взятке

Постановлением 235-го гарнизонного военного суда в отношении бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных Сил России генерал-майора Александра Оглоблина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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