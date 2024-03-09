Третий год, как идёт Специальная военная операция на бывшей Украине. Третий год Запад открыто заявляет, что для него самое важное, это нанесение стратегического поражения России, третий год Запад делает всё, что в его силах, а в это самое время Минспорт исключает Камилу Валиеву из списков кандидатов в сборную России после дисквалификации.