Третий год, как идёт Специальная военная операция на бывшей Украине. Третий год Запад открыто заявляет, что для него самое важное, это нанесение стратегического поражения России, третий год Запад делает всё, что в его силах, а в это самое время Минспорт исключает Камилу Валиеву из списков кандидатов в сборную России после дисквалификации.
Минспорта РФ всё ещё пытается понравиться Западу
Комментарии
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Сергей Кочегаров
Если работники Минспорта РФ всё ещё пытаются понравиться Западу, их и послать надо на... Запад. Всех поставивших свои подписи под решением по отстранению Валиевой из сборной России. А вот в отряды "Шторм- Z их посылать нельзя, у них за пазухой белый флаг спрятан.
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4 час.
Алекс Сэм
Это Про чиновников
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4 час.
А Кудасов
Да наши большинство министерств и министров не понятное что по т.с. результатам их деятельности: толи враги, толи вульгарные, высокооплачиваемые бездельники и лодыри.
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2 час.
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