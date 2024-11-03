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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дабл-дабл Бэма Адебайо (32+14) помог «Майами» крупно обыграть «Вашингтон»

Лучшим в составе «Майами» стал центровой Бэм Адебайо. На его счету 32 очка, 14 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.

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