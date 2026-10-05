Хорошёвка
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Хорошёвка

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На месте складов «Красной Пресни» вырастет небоскребный ЖК с бизнес-центром

Стартовали строительные работы на территории бывшей складской базы «Красная Пресня» по адресу 2-й Хорошевский проезд, земельный участок 7/4.

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