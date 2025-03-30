В РПЦ объяснили, можно ли носить одежду умершего человека

После ухода из жизни близкого человека перед многими встает непростой вопрос: как поступить с многочисленными вещами, оставшимися после него? Часть вещей можно передать на благотворительные цели, другие предметы, например мебель, можно использовать в собственном быту.
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