Депутат Заксобрания Петербурга обратила внимание на «кусающиеся» цены на «Сапсанах»

Чиновники обратятся в Минтранспорта для введения льготных тарифов В ходе нулевых бюджетных слушаний, депутат Законодательного собрания Ирина Иванова обратила внимание коллег на то, что удобный и быстрый «Сапсан» стал многим не по карману.
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