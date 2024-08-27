Депутат Заксобрания Петербурга обратила внимание на «кусающиеся» цены на «Сапсанах»

Чиновники обратятся в Минтранспорта для введения льготных тарифов В ходе нулевых бюджетных слушаний, депутат Законодательного собрания Ирина Иванова обратила внимание коллег на то, что удобный и быстрый «Сапсан» стал многим не по карману.