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«Я тоже еле хожу, еле ноги волочу»: Алла Пугачёва с оптимизмом рассказала о здоровье во время прогулки в Юрмале

«Я тоже еле хожу, еле ноги волочу»: Алла Пугачёва с оптимизмом рассказала о здоровье во время прогулки в Юрмале

Журналистка Божена Рынска случайно встретила Аллу Пугачёву с детьми во время прогулки в Юрмале и поделилась подробностями о самочувствии артистки.

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