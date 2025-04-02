В Якутии из-за аварии пострадали 13 человек

Все случилось на 252 км. федеральной автодороги «Вилюй» - речь про столкновение двух транспортных средств (Тойота Хайс и Тойота Премио), передает корреспондент УтроNews со ссылкой на данные регионального МВД.
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