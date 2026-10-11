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Страховка товаров Ozon отменяется с 13 октября 2026 года

Страховка товаров Ozon отменяется с 13 октября 2026 года

Маркетплейс Ozon и страховая компания «Ингосстрах» приняли решение прекратить действующую программу страхования товаров продавцов, размещенных на складах платформы.

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