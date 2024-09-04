Возмездие – Харьков, Полтава. Два удара – более 1000 бойцов потеряны

Коллаж Царьграда.52,5K прочтений Сегодня Разведка работает. Теперь это ясно. Причём, совершенно очевидно, что эффективность разведки выросла по мере получения данных от партизан, ожидающих захода ВС России в исторически русские земли зоны специальной военной операции (СВО).