Возмездие – Харьков, Полтава. Два удара – более 1000 бойцов потеряны

Коллаж Царьграда.52,5K прочтений Сегодня Разведка работает. Теперь это ясно. Причём, совершенно очевидно, что эффективность разведки выросла по мере получения данных от партизан, ожидающих захода ВС России в исторически русские земли зоны специальной военной операции (СВО).
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