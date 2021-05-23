Израильтян предупредили: пребывание в России опасно для здоровья

Гражданам Израиля следует задуматься перед посещением России, Аргентины и Сейшельских островов: такое предупреждение опубликовал Минздрав Израиля в связи с ростом числа заболеваний коронавирусом в этих странах, сообщает медиакорпорация «Кан».