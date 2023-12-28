«Долг, который является особой миссией»: Захарова в интервью RT — о поддержке россиян за рубежом

Работа с соотечественниками за рубежом касается не только ситуаций, когда кто-то попал в беду, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью автору проекта RT «Своих не бросаем» Марии Бутиной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии