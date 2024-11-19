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Сколько теперь будут стоить "префы" "Транснефти"

Торги понедельника прошли в негативном ключе - индекс МосБиржи по итогам вечерней сессии потерял 1,6%, растеряв весь пятничный рост и откатившись к уровню 2700 пунктов при заметном повышении торговой активности: объем торгов превысил 113 млрд руб.

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