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Сколько лет надо копить на первый взнос за однушку в мегаполисе в России?

Сколько лет надо копить на первый взнос за однушку в мегаполисе в России?

Однокомнатные квартиры в миллионниках давно уже не про «доступное жилье». Думать о первом взносе придется заранее, притом не за несколько месяцев, а за несколько лет.

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