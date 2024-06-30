Приказ Белоусова Генштабу по американским "Жнецам" прозвучал: Военкор назвал 3 сценария, как США отомстят за срыв программы в $30 млрд

молодец. Прямо сразу нарисовал на всеобщее обозрение планы мести. Ну еще чуть-чуть напрячься и США все дословно претворят в жизнь.

M

Malina

Ой-ёй-ёй!!! Пусть бьют по Темрюку, Новороссийску, Белгороду, Краснодару, Ростову.... а мы будем сопли жевать...Оказывается нефть мы продаём, чтоб электонику закупать... А яхты за какие сверхприбыли "закупаются"??? Сталина надо "вернуть"!!!