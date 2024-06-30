Театр абсурда
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Театр абсурда

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Приказ Белоусова Генштабу по американским "Жнецам" прозвучал: Военкор назвал 3 сценария, как США отомстят за срыв программы в $30 млрд

Приказ Белоусова Генштабу по американским "Жнецам" прозвучал: Военкор назвал 3 сценария, как США отомстят за срыв программы в $30 млрд

© Luka Dakskobler Keystone Press Agency/Globallookpress В Минобороны отметили возросшую интенсивность полётов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Чёрного моря - тех самых "Жнецов", что уже несколько месяцев кружат у наших границ.

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Комментарии
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МС
Марина Свобода
молодец. Прямо сразу нарисовал на всеобщее обозрение  планы мести.  Ну еще чуть-чуть напрячься и США все дословно претворят в жизнь.
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14 час.
M
Malina
Ой-ёй-ёй!!! Пусть бьют по Темрюку, Новороссийску, Белгороду, Краснодару, Ростову.... а мы будем сопли жевать...Оказывается нефть мы продаём, чтоб электонику закупать... А яхты за какие сверхприбыли &quot;закупаются&quot;??? Сталина надо &quot;вернуть&quot;!!!
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13 час.

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