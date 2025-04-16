Байден выступил публично впервые после ухода из Белого дома

Предыдущий президент США Джо Байден выступил с речью на публике. Трансляцию его первого публичного выступления с момента ухода с поста вели американские телеканалы, в среду, 16 апреля 2025 года, РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии